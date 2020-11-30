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سوريا.. النظام يقصف 7 بلدات وقرى بريف إدلب وحماة

مشاهد صادمة.. قصف هستيري للنظام السوري على إدلب
قصف للنظام السوري على إدلب - أرشيفية
سوريا والأسد

سوريا.. النظام يقصف 7 بلدات وقرى بريف إدلب وحماة

تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الغربي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق في سفوهن وكفر عويد ومحيط كنصفرة والرويحة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع في أجواء جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، غارتين جويتين نفذتهما مقاتلات روسية استهدفت قرية مشون في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وقصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة ومحيط البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

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