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هل تحمي النمسا ضابط سابق بجيش الأسد ارتكب جرائم حرب؟

Forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad carry their weapons as they stand together near the main highway leading Aleppo to Raqqa November 11, 2013. REUTERS/George Ourfalian (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
جيش النظام السوري في الرقة في 2013 (أرشيفية)
سوريا والأسد

هل تحمي النمسا ضابط سابق بجيش الأسد ارتكب جرائم حرب؟

العميد خالد الحلبي كان المسؤول عن الأمن السياسي في الرقة بين 2009 و2013 وبعدها فر إلى فرنسا

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فيينا – فرانس برس

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أفادت منظمة حقوقية أن النمسا تؤمن منذ 2015 حماية "لضابط سابق رفيع" في جيش النظام السوري يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى قضائية عدة.

وأشارت المعارضة النمساوية إلى أن الضابط السابق في جيش النظام السوري هو العميد خالد الحلبي، موجهةً انتقاداً إلى الحكومة النمساوية بشأنه خلال سؤال في البرلمان.

صورة متداولة للحلبي
صورة متداولة للحلبي

من جهتها، قالت المتحدثة باسم "اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية" إن الحلبي "مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت نيرما يلاتشيتش: "أبلغنا الحكومة النمساوية في يناير 2016 (بشأن الحلبي) لنقدم اليها المزيد من المعلومات".

وتابعت: "وفقاً لمعلوماتنا، إنه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا". يذكر أن هذه اللجنة تبحث عن مجرمي حرب من سوريا لمحاكمتهم.

من جهتها، تحدثت وزارة الداخلية النمساوية، في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، عن "تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا".

صورة متداولة لجواز السفر الخاص بالحلبي
صورة متداولة لجواز السفر الخاص بالحلبي

ووفقا لصحيفة "كوريير" النمساوية قد يكون الضابط مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.

ويؤكد معارضون لنظام بشار الأسد أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر كانوا يأتمرون بخالد الحلبي.

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ومع وصول مقاتلين متطرفين إلى سوريا في ربيع 2013 فر الحلبي من سوريا قبل أن يصل إلى باريس في خريف 2014.

لكن بسبب صعوبات في الحصول على اللجوء في فرنسا، انتقل إلى النمسا في 13 يونيو 2015 بناء على طلب الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه في الثاني من ديسمبر 2015 حصل الحلبي على حماية بضغط من أجهزة الاستخبارات النمساوية. وتم تأمين مسكن له في فيينا وراتب شهري بقيمة خمسة آلاف يورو يدفعه الموساد.

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