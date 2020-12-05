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المرصد السوري: توقف عملية عودة "مرتزقة" تركيا من ليبيا إلى سوريا

مرتزقة سوريون في ليبيا
مرتزقة سوريون في ليبيا

المرصد السوري: توقف عملية عودة "مرتزقة" تركيا من ليبيا إلى سوريا

أشار إلى معلومات عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام القادمة

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دبي - العربية.نت

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، توقف عملية عودة "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا من ليبيا منذ أكثر من 20 يوماً رغم التوافق الليبي - الليبي.

وأشار إلى معلومات عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

وبلغ عدد المقاتلين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 18 ألفا، بحسب المرصد.

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وقال المرصد إن 10 آلاف و750 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا عادوا إلى سوريا.

والشهر الماضي، شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من القاهرة، على أهمية ترحيل المرتزقة من ليبيا واحترام حظر التسلح.

ووفقاً لإحصائيات سابقة للمرصد السوري، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف "مرتزق" من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 9850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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