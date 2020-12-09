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النظام: إصابة سوريين بالجولان بعد إطلاق إسرائيل غازا مسيلا

من مالجولان المحتل(فرانس برس)
الجولان - أرشيفية

النظام: إصابة سوريين بالجولان بعد إطلاق إسرائيل غازا مسيلا

يأتي هذا التحرك بعد يوم من مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، النظام السوري بمواجهة إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة.

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دبي - العربية.نت

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ذكر مراسل العربية والحدث أن حالة تأهب تسود اليوم الأربعاء في المنطقة الحدودية في الجولان.

وكانت وسائل إعلام النظام السوري أعلنت في وقت سابق إصابة عدد من أهالي الجولان جراء اعتداءات من القوات الإسرائيلية بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأوضحت أن الأهالي انتشروا في أراضيهم رفضاً لإقامة التوربينات الهوائية على ممتلكاتهم الزراعية.

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ويأتي هذا التحرك بعد يوم من مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، النظام السوري بمواجهة إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأكد دعم طهران المستمر لدمشق، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد في طهران.

وبحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، فإن روحاني أكد الوقوف إلى جانب سوريا حكومةً وشعباً كحليف استراتيجي.

كما أكد على أن مواجهة "المحتلين والإرهاب هدف مشترك"، لتحرير جميع الأراضي المحتلة بما فيها الجولان، وذلك خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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