مقتل 16 شخصاً بينهم 3 جنود أتراك بتفجير شمال سوريا

قُتل 16 شخصاً، بينهم 3 جنود أتراك، الخميس، بتفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانفجرت السيارة، بحسب المرصد، "عند حاجز لـ"الشرطة المدنية" وأحد الفصائل المقاتلة عند مدخل رأس العين في شمال محافظة الحسكة، ما أسفر عن سقوط القتلى و12 جريحاً آخرين".

كما أفاد المرصد بمقتل 3 جنود أتراك، إلا أن أنقرة أكدت مقتل اثنين من جنودها وإصابة 8 آخرين بجروح.

إلى ذلك "أسفر التفجير أيضاً عن مقتل مدنيين اثنين و11 عنصراً من الشرطة وفصيل السلطان مراد"، وفق المرصد.

يذكر أن تركيا والفصائل السورية الموالية لها سيطرت، إثر هجوم واسع أطلقته في أكتوبر 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

ومنذ ذاك الحين، تشهد المنطقة تفجيرات عدة بالسيارات والدراجات المفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد بالوقوف خلفها.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الأخير في رأس العين.

والشهر الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بانفجار سيارتين مفخختين في مدينتي الباب وعفرين الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، وفق المرصد.

يشار إلى أن سوريا تشهد نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.