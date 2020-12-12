بدءاً من العام القادم.. ألمانيا تسمح بترحيل السوريين

أعلنت ألمانيا أنها ستسمح مجدداً بعمليات الترحيل إلى سوريا التي دمرتها الحرب، اعتباراً من 2021 في حال اعتبروا بعض السوريين أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني.

وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية، هانس يورغ إنغيلكه، للصحافيين الجمعة، إن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا ستنتهي مدته في نهاية هذا العام"، مضيفاً أن "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون".

جاء القرار خلال مؤتمر عبر الهاتف بين وزير الداخلية الفيدرالي المحافظ هورست سيهوفر، الذي كثيراً ما طالب بإنهاء حظر الترحيل، ونظرائه الـ16 على مستوى الولايات.

يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي الشريك الأصغر في حكومة أنجيلا ميركل المكونة من "ائتلاف واسع" يمين-يسار، قد فشل في مسعى تمديد الحماية المطبقة منذ 2012 لستة أشهر. وقال الحزب إن الوضع المحفوف بالمخاطر في سوريا لا يسمح بالدفاع عن عمليات الترحيل إليها.

وإنغيلكه الذي ينوب عن سيهوفر الموجود في العزل بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد، أكد في مؤتمر صحافي أن نحو 90 سورياً يشتبه في أنهم من المتطرفين، موجودون في ألمانيا.

إلى ذلك تصاعدت الدعوات لتغيير في الموقف منذ توقيف سوري في نوفمبر بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن.

وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، والمتهم بقتل سائح وإصابة آخر بجروح خطيرة، كان مداناً بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط المتطرفة، وكان يقيم في ألمانيا بموجب وضع خاص يمنح للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.

"يمكن أن تبقى شبه مستحيلة"

بدوره أعلن بوريس بيستوريوس من الحزب المسيحي الاجتماعي وزير داخلية مقاطعة سكسونيا السفلى، أنه "من الناحية العملية فإن إجراءات الترحيل إلى سوريا يمكن أن تبقى شبه مستحيلة، لعدم وجود مؤسسات دولة لدينا علاقات دبلوماسية معها".

غير أنه انتقد بشكل حاد رمزية معنى أن تصبح ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر، بينهم مئات آلاف السوريين، في ذروة أزمة تدفق المهاجرين بين 2015 و2016، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإلغاء حظر الترحيل. كما أضاف: "إنه وضع استثنائي لا نحتاج بالضرورة أن نفتخر به".