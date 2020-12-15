  • مباشر
اللغة

إحباط محاولة هروب جماعي لسجناء من "داعش" في الرقة

(تعبيرية)

إحباط محاولة هروب جماعي لسجناء من "داعش" في الرقة

المرصد: المحاولة جرت خلال ساعات متأخرة من الليل إلا أن حراس السجن اكتشفوا الأمر وأطلقوا النيران باتجاه المساجين الذين حاولوا الهرب، ما أدى إلى إصابة 2 منهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حاول مساجين من عناصر تنظيم "داعش" الهروب من "السجن المركزي" في الرقة، وفق ما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

بعد أميركا.. هل تصنف بريطانيا الحرس الثوري إرهابياً؟ العرب والعالم بعد أميركا.. هل تصنف بريطانيا الحرس الثوري إرهابياً؟

كما جرت المحاولة خلال ساعات متأخرة من الليل، إلا أن حراس السجن اكتشفوا الأمر وأطلقوا النيران باتجاه المساجين الذين حاولوا الهرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح.

إلى ذلك يقع السجن في محيط مطاحن الرقة، ويضم مساجين من عناصر "داعش"، غالبيتهم من السوريين، بحسب المرصد.

يذكر أن المرصد كان أعلن في 20 سبتمبر الفائت، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على العصيان وأعمال الشغب داخل سجن "غويران" في حي الصناعة بمدينة القامشلي، والذي يحوي سجناء من عناصر "داعش"، وأعادت "قسد" فتح جميع الطرقات المؤدية إلى السجن منذ مساء الاثنين بعد إغلاقها.

يشار إلى أنه في 12 ديسمبر الحالي، رصد المرصد انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لقوات النظام، وذلك ضمن البادية السورية بالقرب من معدان شرق الرقة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من تلك الميليشيات وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات "داعش" ونشاطه المتواصل بشكل كبير ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني  فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني 
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد