أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف دير الزور الشرقي، أن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، بدأ بالانتشار ضمن عدة نقاط واقعة على الحدود السورية – العراقية قرب مدينة البوكمال.

وتسلمت قوات الفيلق الخامس بعض النقاط من الميليشيات الموالية لإيران، أمثال "حركة النجباء وحزب الله العراقي والأبدال"، وذلك بعد اتفاق روسي – إيراني لم تتضح ملامحه بشكل كامل بعد، والذي كان قد بدأ قبل أسبوع بفتح مكتب للقوات الروسية وسط مدينة البوكمال.

يذكر أن الانتشار هذا يعد الأول من نوعه منذ بدء الحرب الروسية – الإيرانية الباردة والتي استمرت لأشهر طويلة.

وكان المرصد السوري أشار في العاشر من الشهر الجاري، إلى أن القوات الروسية افتتحت أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، تمركزت قوات روسية في مبنى الفندق السياحي وسط مدينة البوكمال، حيث يأتي ذلك، بعد عدة محاولات لاقت رفضاً كبيراً من قبل الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المدينة.