m4 يعود للعمل بعد توقف بسبب اشتباك بين الروس والأتراك

مع إغلاقه على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة قبل أيام، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطريق الدولي "M4" الواصل بين بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة وبلدة تل تمر التابعة للحسكة، عاد للعمل صباح اليوم الأحد.

وأفادت المعلومات أن الطريق عاد للعمل أمام الحركة التجارية والمدنية بحماية من قوات روسية عبر تسيير دورية هناك، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الفصائل الموالية لأنقرة عمدت إلى استهداف الدورية الروسية بالرشاشات شرقي عين عيسى، لتقوم الدورية بإطلاق النار على مصادرها وتوقفت حركة السير على خلفية ذلك.

فيما تشهد جبهات عين عيسى هدوءًا حذراً منذ ظهر السبت، بعد توقف الاشتباكات وفشل الهجوم الذي شنته الفصائل الموالية لأنقرة بإسناد تركي مكثف، على محاور شمال شرق عين عيسى بغية قطع الطريق الدولي بضوء أخضر روسي، من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية للروس بما يتعلق بالنفط.

هجوم فاشل

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الهجوم الفاشل الذي بدأ منتصف ليل الخميس – الجمعة، تسبب بمقتل 13 من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في انفجار ألغام واشتباكات، بينما قتل 3 عناصر من قسد.

وكان المرصد السوري أشار السبت، إلى عودة الهدوء الحذر إلى جبهات عين عيسى الشرقية والشمالية الشرقية، حيث توقفت الاشتباكات التي شهدت المنطقة منذ منتصف الليل وحتى قبيل ظهر اليوم، بين كل من قسد والفصائل الموالية لأنقرة، دون تغيير بخريطة السيطرة، إذ لاتزال قرية مشيرفة خالية من الطرفين بينما تتواجد الفصائل في جبل غربي وتتواجد قسد في جبل شرقي.