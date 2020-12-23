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سوريا.. قتلى باشتباكات متواصلة بين داعش والنظام

في درعا
قوات النظام - أرشيفية

سوريا.. قتلى باشتباكات متواصلة بين داعش والنظام

بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا 1089 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها

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دبي - العربية.نت

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تواصل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها حملتها الأمنية الجديدة ضد خلايا تنظيم "داعش"، ضمن مثلث حلب -حماة- الرقة، وذلك بدعم وإسناد من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تشارك بقصف مناطق انتشار التنظيم في المنطقة هناك.

هذه الحملة التي كانت قد بدأت يوم أمس الأربعاء، بعد قطع قوات النظام بطريق آثريا-الطبقة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال 24 ساعة الفائتة وسط قصف جوي مكثف، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية بين الجانبين، إذ قتل 5 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 من التنظيم.

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وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1089 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، وكذلك مقتل 610 من تنظيم "داعش" خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

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