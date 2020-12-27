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لبنان.. إضرام النيران في مخيم للاجئين السوريين

لبنان.. إضرام النيران في مخيم للاجئين السوريين

المخيم تقيم فيه نحو 75 أسرة سورية لاجئة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أضرم عدد من اللبنانيين في شمال البلاد النار في مخيّم للاجئين السوريين، عقب شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم و"عمّال سوريين".

وأكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة أنّ حريقاً كبيراً اندلع في مخيّم للاجئين بمنطقة المنية شمال لبنان، تقيم فيه نحو 75 أسرة سورية لاجئة، مشيرة إلى أن عدداً من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب.

يأتي ذلك فيما فرت عائلات من المخيم بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بانفجارات "قوارير الغاز".

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "إشكالا وقع بين شخص من آل المير وبعض العمال السوريين العاملين في المنية، أدى إلى تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى".

وأشارت الوكالة إلى أنه تدخل عدد من الشبان من آل المير وعمدوا إلى إحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

وقد حضرت سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الهائل الذي تعرض له مخيم اللاجئين في المنية.

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