غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيا إيرانية في سوريا

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، الأربعاء، بأن دفاعات قوات النظام الجوية قد تصدت لغارات إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.

وأضافت المعلومات بأن غارات وقعت في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مقر الدفاع الجوي ومواقع لميليشيات إيرانية في ريف دمشق.

كما أشارت المصادر إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية أثناء استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية بريف دمشق الغربي.