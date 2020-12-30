  • مباشر
اللغة

غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيا إيرانية في سوريا

غارات إسرائيلية على دمشق

غارات إسرائيلية على مواقع ميليشيا إيرانية في سوريا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، الأربعاء، بأن دفاعات قوات النظام الجوية قد تصدت لغارات إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.

غارات إسرائيلية على مطار سوريا غارات إسرائيلية على مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا

وأضافت المعلومات بأن غارات وقعت في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مقر الدفاع الجوي ومواقع لميليشيات إيرانية في ريف دمشق.

كما أشارت المصادر إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية أثناء استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية بريف دمشق الغربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بلدة في هذا البلد وجدت حلاً يمنع ارتفاع وفيات كورونا! بلدة في هذا البلد وجدت حلاً يمنع ارتفاع وفيات كورونا!
حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة

الأكثر قراءة

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة
تأهب سوداني على الحدود.. وتخوف من هجوم إثيوبي وشيك تأهب سوداني على الحدود.. وتخوف من هجوم إثيوبي وشيك
كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج
مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة
إسرائيلي قتلته نوبة قلبية بعد ساعتين من تناوله اللقاح إسرائيلي قتلته نوبة قلبية بعد ساعتين من تناوله اللقاح

قبل أن تذهب

جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات
جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات

اكتشف المزيد