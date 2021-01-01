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المرصد السوري: جرحى روس في انفجار قرب قاعدتهم بريف الرقة

قوات شرطة عسكرية روسية في سوريا
قوات شرطة عسكرية روسية في سوريا "أرشيفية"

المرصد السوري: جرحى روس في انفجار قرب قاعدتهم بريف الرقة

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دبي _ العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي، حيث أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم ما يسمى "حراس الدين ".

يذكر أن هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سوريا، وفي تفاصيل، فإن رجلين اثنين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.

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ووثق المرصد السوري عد منتصف ليل الخميس – الجمعة، انفجارا ضرب منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها قوات النظام والروس، ناجم عن انفجار بسيارة عند القاعدة الروسية هناك، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، عقب ذلك تبنى التفجير تنظيم حراس الدين الجهادي والذي ينشط شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري، في السابع من الشهر الفائت باستقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود، دون معرفة الأسباب.

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