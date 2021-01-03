  • مباشر
اللغة

انتهاكات فصائل تركيا تتوالى.. اعتقال عائلة من عفرين

فصائل موالية لتركيا
صورة أرشيفية - فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا

انتهاكات فصائل تركيا تتوالى.. اعتقال عائلة من عفرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتواصل انتهاكات الجيش التركي والفصائل السورية المسلّحة الموالية له مما يسمى "الجيش الوطني السوري".

هجرتهم فصائل تركيا.. لنازحي رأس العين قصة أخرى في سوريا سوريا هجرتهم فصائل تركيا.. لنازحي رأس العين قصة أخرى في سوريا

ففي هذا الشأن، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لتركيا لا تزال تعتقل عائلة عفرينية مؤلفة من 4 أشخاص بينهم قاصر، منذ نحو شهر، ووفقاً لمصادر، فإن فصيل فرقة الحمزة الموالي لتركيا اعتقل أفراد العائلة، من منزلهم في حي المحمودية بمدينة عفرين مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتم تسليمهم لـ"الشرطة العسكرية"، دون معرفة التهم الموجهة لأفراد العائلة، وسط مصير مجهول يلاحقهم.

وكانت مصادر أفادت، في 30 ديسمبر الماضي، بأن مسلحين من "الجبهة الشامية" الموالية لتركيا، اعتقلوا ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطنة وطفلها، وذلك من ناحية معبطلي في ريف عفرين شمالي غربي حلب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما أن زوج المواطنة جرى اعتقاله من قِبل مسلحي ذات الفصيل قبل أيام.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، شنت الفصائل الموالية لتركيا حملة اعتقالات طالت الرجال والنساء من أبناء ناحية معبطلي بريف عفرين، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في فصيل "الجبهة الشامية" الموالية لتركيا في 18 ديسمبر/كانون الأول، في حين أفرجت عن عدد منهم بعد ساعات من الاعتقال والتحقيق، بينما لا يزال نحو 20 مواطنا عفرينيا رهن الاحتجاز.

في سياق ذلك، اعتقلت الفصائل الموالية لتركيا عدداً من أهالي قرية حمطاطو في ريف عفرين، دون معرفة الأسباب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء للدموع فوائد مذهلة.. وسر الضحك بعد البكاء
خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟ خلط اللقاحات يثير ضجة في بريطانيا... ماذا يجري؟

الأكثر قراءة

انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية بعد مراجعة المقابل المالي.. إصلاحات متواصلة بسوق العمل السعودية
روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية
ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن جمهوريون من مجلس الشيوخ سيصوتون ضد فوز بايدن
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

قبل أن تذهب

هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا
هكذا استفاد أثرياء العالم من كورونا

اكتشف المزيد