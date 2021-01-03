سوريا.. قاعدة عسكرية تركية جديدة في محيط عين عيسى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن القوات التركية باشرت إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في محيط عين عيسى شمالي الرقة، حيث بدأت بأعمال الحقر وجلب معدات عسكرية ولوجستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ أواخر تشرين الثاني الفائت.

وفي 19 شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت 2020، بدأت القوات التركية في إنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.

إلى ذلك، دخلت نحو 12 مدرعة وآلية تركية إلى الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي بريف إدلب الشمالي، واتجهت نحو النقاط التركية في ريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11160 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.