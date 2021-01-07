على حدود سوريا.. مقتل 4 من ميليشيا الحشد العراقي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بأن طائرة مسيّرة دون طيار، استهدفت سيارة تابعة لميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية مع العراق غير الرسمية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.

وأمس دوت انفجارات في سماء العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف تجمعات عسكرية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية.

كما كشف المرصد تفاصيل ومعلومات أوفى حول الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيرا إلى أن القصف استهدف كلا من كتيبة الرادار الواقعة غرب بلدة الدور بريف السويداء الغربي، وكتيبة "نجران" الواقعة شمال غرب السويداء عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ومحيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة ومواقع أخرى على طريق دمشق – درعا.

يشار إلى أن هذه المناطق يتواجد فيها ميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني، بالإضافة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

يذكر أن دفاعات النظام الجوية تمكنت من إسقاط بعض من الصواريخ الإسرائيلية وذلك للمرة الأولى منذ أشهر طويلة، فيما وصلت صواريخ أخرى لأهدافها، وخلفت خسائر بشرية ومادية، حيث قتل 3 أشخاص، 2 منهم في منطقة الكسوة والأخير في كتيبة الرادار بالسويداء، بالإضافة لسقوط أكثر من 11 جريحا بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن تدمير إحدى منظومات الرادار غربي السويداء، وتدمير مستودعات للأسلحة جنوب العاصمة.