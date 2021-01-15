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معلومات تؤكد ارتباط رجلي أعمال مقربين من الأسد بتفجير بيروت

The destroyed silo sits in rubble and debris after an explosion at the seaport of Beirut, Lebanon, on Aug. 5, 2020. (AP)
آثار الدمار الذي خلّفه انفجار مرفأ بيروت
انفجار بيروت

معلومات تؤكد ارتباط رجلي أعمال مقربين من الأسد بتفجير بيروت

بيروت كانت الوجهة المقصودة لباخرة "روسوس" التي حملت "‏نترات الأمونيوم" وليس الموزمبيق

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دبي – العربية.نت

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كشفت معلومات حديثة أن بيروت كانت الوجهة الرئيسية لـ"باخرة ‏الأمونيوم" التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت المدمّر في أغسطس الماضي، مشيرةً لأنباء عن ضلوع نظام الأسد بالشحنة.

وقد ظهرت معطيات جديدة بقضية انفجار مرفأ بيروت، حيث ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم الجمعة، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية، أن المعلومات الحالية تعزز الشكوك بأن بيروت كانت ‏الوجهة المقصودة لباخرة "روسوس" التي كانت تحمل أطناناً من مادة نترات ‏الأمونيوم، وليس الموزمبيق كما تشير الأوراق الرسمية.

السفينة "روسوس" التي حملت النترات غلى بيروت (أرشيفية)
السفينة "روسوس" التي حملت النترات غلى بيروت (أرشيفية)

ولفتت الصحيفة إلى احتمال أن يكون انفجار أطنان نترات الأمونيوم في ‏مرفأ بيروت قد أتى نتيجة محاولات مسؤولين سوريين ‏للحصول عليها لاستخدامها في الأسلحة.‏

ووفق المعلومات، فان رجلي أعمال مزدوجي الجنسية (سوريين روسييْن) يقفان خلف إحضار هذه المواد إلى مرفأ بيروت، وهما مدلل خوري وجورج حسواني اللذان يرتبطان بنظام الأسد وبتمويله.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصلات بين شركات مرتبطة بحسواني وخوري من جهة وشركة "سافارو ليميتيد" ‏Savaro limited‏ التي اشترت شحنة النترات عام 2013.

نترات الأمونيو مرفأ بيروت
نترات الأمونيو مرفأ بيروت
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‏ولفتت الصحيفة إلى أن عنوان "سافارو ليميتيد" في لندن ‏هو أيضاً العنوان المسجل لشركة ‏كان ‏يديرها حسواني المعروف بقربه من بشار الأسد والخاضع للعقوبات منذ عام 2015.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد اتهمت مدلل خوري بمحاولة ‏الحصول على نترات الأمونيوم قبل أشهر ‏من رسو سفينة الشحن "روسوس" في بيروت خلال ‏رحلة ‏متعرّجة من جورجيا.

صورة متداولىة لجورج حسواني
2 صور صورة متداولىة لجورج حسواني
2 صور
صورة متداولىة لجورج حسواني
صورة متداولىة لجورج حسواني
صورة تاولة لمدلل خوري
صورة تاولة لمدلل خوري
صورة تاولة لمدلل خوري
صورة تاولة لمدلل خوري
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