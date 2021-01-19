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تركيا تقصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

A fighter (L) wearing a military uniform bearing the insignia of the Manbij Military Council (MMC), affiliated with the Syrian Democratic Forces (SDF) Kurdish-led alliance, stands by as Syrian government soldiers walk past at a position on the outskirts of the northern city of Manbij in the north of Aleppo province, as government forces deploy there on October 15, 2019.
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب (أرشيفية)
التدخل التركي

تركيا تقصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

القوات التركية كانت قد قصفت الأسبوع الماضي مناطق يسيطر عليها الأكراد بالتزامن مع اشتباكات بينهم وبين فصائل سورية موالية لأنقرة

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دبي – العربية.نت 

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قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق "درع الفرات" بالقذائف المدفعية، قريتين تقعان ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن إثر القصف التركي.

وكان المرصد السوري قد أكد في 13 يناير الحالي وقوع قصف مدفعي نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة "البحوث" بريف حلب الشمالي، على محاور أطراف بلدة تل رفعت، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة والفصائل السورية الموالية لتركيا من جهة أخرى.

عنصار من الفصائل السورية الموالية لتركيا في ريف حلب (أرشيفية)
عنصار من الفصائل السورية الموالية لتركيا في ريف حلب (أرشيفية)
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وجاء القصف حينها إثر محاولة تسلل الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى مواقع القوات الكردية في قريتين تقعان ضمن نطاق سيطرة القوات الكردية بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

كما كان المرصد قد أكد في 11 يناير الحالي وقوع قصف مدفعي استهدف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في مناطق "درع الفرات".

قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)
قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)
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