قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق "درع الفرات" بالقذائف المدفعية، قريتين تقعان ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن إثر القصف التركي.

وكان المرصد السوري قد أكد في 13 يناير الحالي وقوع قصف مدفعي نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة "البحوث" بريف حلب الشمالي، على محاور أطراف بلدة تل رفعت، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة والفصائل السورية الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وجاء القصف حينها إثر محاولة تسلل الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى مواقع القوات الكردية في قريتين تقعان ضمن نطاق سيطرة القوات الكردية بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

كما كان المرصد قد أكد في 11 يناير الحالي وقوع قصف مدفعي استهدف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في مناطق "درع الفرات".