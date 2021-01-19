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انفجار صهريج قرب شركة الغاز في حمص

A handout picture released by the Syiran Arab News Agency (SANA) shows a general view of the Shaer gas field in Homs' eastern countryside on November 15, 2014. Syrian troops backed by pro-regime militiamen recaptured the Shaer gas field in central Homs on November 6, state television reported, a week after Islamic State group jihadists overran parts of it. AFP PHOTO/HO/SANA
حقل غاز في محافظة حمص (أرشيفية)
سوريا والأسد

انفجار صهريج قرب شركة الغاز في حمص

فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق الضخم الذي تسبب به الانفجار قرب مقر "الشركة السورية لنقل النفط الخام" في حمص

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن الدفاع المدني تأكيده وقوع انفجار اليوم الثلاثاء في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في مدينة حمص بوسط سوريا، مما تسبب في "حريق ضخم".

وأوضحت أن الحريق وقع في صهريج للنفط الخام.

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ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مصدر في "الشركة السورية لنقل النفط الخام" قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة "بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق".

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