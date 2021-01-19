نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن الدفاع المدني تأكيده وقوع انفجار اليوم الثلاثاء في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في مدينة حمص بوسط سوريا، مما تسبب في "حريق ضخم".

وأوضحت أن الحريق وقع في صهريج للنفط الخام.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مصدر في "الشركة السورية لنقل النفط الخام" قوله إن انفجارا وقع في صهريج بالشركة "بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم وفرق الإطفاء تتعامل مع الحريق".