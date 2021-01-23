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بشكل مفاجئ.. أرتال عسكرية ضخمة تتجه إلى البادية السورية

قوات من الشرطة العسكرية الروسية في سوريا - أرشيفية

بشكل مفاجئ.. أرتال عسكرية ضخمة تتجه إلى البادية السورية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اتجهت خلال الأيام القليلة الماضية أرتال عسكرية روسية ضخمة باتجاه البادية السورية بشكل مفاجئ، حيث ضمت عربات وناقلات جند وشاحنات تحمل معدات لوجستية.

وكشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية قامت بدفع تعزيزات عسكرية لها، بالتعاون مع وحدات من الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية، باتجاه البادية السورية ضمن مثلت أرياف حماة الرقة وحمص.

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كما أكدت أن أرتالا أخرى وصلت إلى بادية دير الزور وتحديدا إلى مناطق كباجب والشولا، وذلك ضمن خطة تسعى من خلالها القوات الروسية بالتنسيق مع الجيش السوري إلى محاصرة المناطق التي شهدت نشاطا متجدداً لتنظيم "داعش" في المنطقة.

وأضافت المصادر الخاصة أن التعزيزات التي وصلت مؤخراً تعتبر الأكبر خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى مناطق البادية السورية بعد عدّة هجمات لتنظيم "داعش" شهدتها أرياف حماة ودير الزور.

هذا وتركز القوات الروسية على تعزيز مواقعها في البادية السورية منذ حوالي الشهرين، من خلال زيادة عدد القوات البرية على الأرض وتكثيف حركة طيران الاستطلاع، وذلك تحسباً لأي هجمات قد تنفذها خلايا تابعة لـ "داعش" في المنطقة، بعدما بات نشاط تنظيم "داعش" واضحاً في بادية دير الزور وتحديداً في البوكمال والميادين، حيث يختبئ عناصر التنظيم ضمن بقع جغرافية معقدة في هذه المنطقة الصحراوية.

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