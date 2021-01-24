  • مباشر
اللغة

سوريا.. تركيا تدفع بمزيد من قواتها إلى إدلب

تركيا سوريا
قوات تركية في سوريا - أرشيفية
تركيا

سوريا.. تركيا تدفع بمزيد من قواتها إلى إدلب

أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية منذ فبراير 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دخل رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

حزب تركي معارض: سنبدأ حملة ضد العرب والعالم أردوغان وحزبه حزب تركي معارض: سنبدأ حملة ضد "نظام الوصاية"

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك أيضاً، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

ويشير المرصد السوري أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لتعزيز فعالية لقاحات كورونا.. 5 نصائح من خبير صحي لتعزيز فعالية لقاحات كورونا.. 5 نصائح من خبير صحي
لحظة من فضلك.. فكر وتأمل قبل تناول وجباتك! لحظة من فضلك.. فكر وتأمل قبل تناول وجباتك!

الأكثر قراءة

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة
قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة قضت 40 عاماً بينهم ثم رحلت.. قصة ممرضة فلبينية عاشت بالباحة

قبل أن تذهب

مخاوف من عودة المواجهات في ليبيا بسبب تمسك تركيا والوفاق ببقاء المرتزقة
مخاوف من عودة المواجهات في ليبيا بسبب تمسك تركيا والوفاق ببقاء المرتزقة

اكتشف المزيد