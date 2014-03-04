فيديو لأول طلقة رصاص روسية على الأوكرانيين

أظهر فيديو صوّر في قاعدة جوية بشبه جزيرة القرم إطلاق القوات الروسية لأول رصاصة باتجاه جنود أوكرانيين، ويأتي هذا الفيديو، الذي نشره موقع صحيفة التايمز، في الوقت الذي ينفي فيه الرئيس بوتين استخدام القوة العسكرية.

وأعلن ضابط أوكراني الثلاثاء، أن القوات الروسية التي تحاصر قاعدة بلبيك الجوية الأوكرانية قرب سيباستوبول في القرم أطلقت النار تحذيرا باتجاه عسكريين أوكرانيين.

وأطلق العسكريون الروس النار في الهواء عند اقتراب حوالي 300 عسكري أوكراني من المطار حسب ما صرح الضابط الأوكراني في القاعدة اوليغ خراموف.

وقال الضابط: "أطلق الجنود الروس عدة طلقات وأكدوا أنهم سيفتحون النار إذا واصل الجنود الاقتراب، وأن الجنود الأوكرانيين توقفوا وبقوا خارج القاعدة".

وتحاصر القوات الروسية قاعدة بلبيك التي تؤوي عشرات الجنود الأوكرانيين.