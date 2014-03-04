كيري يصل لكييف لإجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كييف، الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية في أوكرانيا وسط تصاعد الأزمة في شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون يرافقون كيري في زيارته إن الولايات المتحدة ستعرض خلال زيارة كيري المقتضبة تقديم مليار دولار لأوكرانيا في إطار قرض دولي.

وعقب سيطرة القوات الموالية لروسيا على شبه جزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود، قال مسؤولون أميركيون إن موسكو يمكن أن تواجه عقوبات خلال أيام.

وقال مسؤول أميركي يرافق كيري إنه من المرجح أن تتخذ واشنطن خطوات بشأن فرض عقوبات على روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول: "أعتقد أنه من المرجح جدا التحرك بشأن العقوبات في وقت لاحق من الأسبوع، وتوجد مجموعة كاملة من العقوبات".

ويتوقع أن يلتقي كيري خلال زيارته القصيرة بالرئيس الانتقالي لأوكرانيا أولكسندر تورشينوف ورئيس الوزراء الجديد ارسيني ياتسينيوك.

وصرح مسؤولون أميركيون للصحافيين المرافقين لكيري أن واشنطن ستقدم للحكومة الجديدة مساعدات مالية لتغطية الاحتياجات الضرورية.



وصرح مسؤول يرافق كيري إنه: "في الوقت ذاته فإن الولايات المتحدة تتحرك بسرعة لتوفير الخبرات الفنية لمساعدة البنك المركزي الأوكراني ووزارة الداخلية لمواجهة أصعب التحديات".

وقال وزير الخزانة الأميركية جاكوب ليو في بيان الثلاثاء إن الحكومة تعمل مع الكونغرس والحكومة الأوكرانية لتزويد كييف بقرض قيمته مليار دولار، يهدف إلى حماية المواطنين الأوكرانيين الأكثر ضعفا من تأثيرات التعديلات الاقتصادية الضرورية.

