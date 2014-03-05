البحرية الروسية تواصل حصار سفينتين أوكرانيتين بالقرم

واصلت سفن البحرية الروسية، الأربعاء، حصارها لسفينتين حربيتين أوكرانيتين في مرسى قرب ميناء سيفاستوبول بالقرم.

وترسو السفينتان كورفيت تيرنوبول وسلافوتيش التابعتان للبحرية في المرسى، بينما تسد ثلاث سفن روسية على الأقل الممرات البحرية في مصب القناة المؤدية الى المياه المفتوحة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن الجنود الأوكرانيين على متن السفينتين يرفضون الهرب.

ودخلت روسيا والغرب في أخطر مواجهة منذ انتهاء الحرب الباردة بشأن أوكرانيا. واحتلت روسيا فعليا شبه جزيرة القرم في تصعيد للتوتر في المنطقة.

ولا تزال القوات الروسية تسيطر على القرم. وذكرت وكالة إنترفاكس، أنها سيطرت على قاعدتين للدفاع الصاروخي الأوكراني، الثلاثاء، ولم يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي بادرة على التراجع.

ودافع بوتين أمس عن تصرفات روسيا في القرم، قائلا: "إنه سيستخدم القوة كملاذ أخير".