كيري يدعو لافروف لإجراء محادثات حول أزمة منطقة القرم

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إلى إجراء محادثات مباشرة حول الأزمة في منطقة القرم مع وزير الخارجية في الحكومة الأوكرانية الانتقالية.

وأطلق كيري، تلك الدعوة على هامش اجتماع دولي يعقد حول لبنان في باريس.

وصرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية، أن الوزير كيري أجرى مباحثات قصيرة على هامش الاجتماع مع وزير الخارجية لافروف بعد نقاش هامشي أوسع أجرياه مع وزراء خارجية آخرين.

وأضاف أن كيري، دعا الى إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.



وسيلتقي (الوزيران) مرة أخرى خلال نحو ساعة لمواصلة مناقشاتهما.