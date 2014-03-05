لافروف: روسيا لن تسمح بحمام دم في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا "لن تسمح بحمام دم" في أوكرانيا، على خلفية توترات شديدة في القرم حيث تنتشر قوات روسية بمواجهة جنود أوكرانيين.

وقال لافروف: "لن نسمح بحمام دم في أوكرانيا. لن نسمح بأي اعتداء على حياة وصحة أولئك الذين يعيشون في أوكرانيا، ولا على الروس الذين يعيشون في أوكرانيا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مسؤولان أوكرانيان الأربعاء أن القوات الروسية سيطرت جزئياً على قاعدتين لإطلاق الصواريخ في القرم.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية لـ"فرانس برس" أن القوات الروسية سيطرت جزئياً على قاعدة لإطلاق الصواريخ في أفباتوريا.

وأضاف أن مركز قيادة ومركز مراقبة القاعدة غرب القرم، لا يزالان تحت السيطرة الأوكرانية.

وكان مصدر أوكراني صرح الثلاثاء بأن القاعدة، التي سحبت منها بالفعل الصواريخ، اقتحمها بعد ظهر الثلاثاء نحو 20 جندياً روسياً يساعدهم المئات من المتظاهرين الموالين لروسيا.

من جهته، صرح مسؤول أوكراني لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت جزئياً على قاعدة ثانية لإطلاق الصواريخ في جنوب القرم وحاصرت المبنى الذي توجد فيه الصواريخ.

فقد دخل جنود إلى القاعدة الواقعة في فيولنت بالقرب من ميناء سيباستوبول الذي يضم الأسطول الروسي في البحر الأسود، كما أوضح المسؤول فولوديمير بوفا مضيفاً: "هناك صواريخ لكنها غير مجهزة بشحنات".