لافروف يعلن توافق موسكو وواشنطن لمساعدة الأوكرانيين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إثر لقائه نظيره الأميركي جون كيري، "أنهما توافقا على مساعدة الأوكرانيين في تنفيذ اتفاقات فبراير، التي تم التوصل إليها في كييف".

وصرح لافروف من باريس، وفق مشاهد بثتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية العامة، "توافقنا على ضرورة مساعدة جميع الأوكرانيين في تنفيذ الاتفاقات التي وقعت في 21 فبراير".

وقال: "إن المشاورات مع كيري تناولت الوضع في أوكرانيا والخطوات التي يحاول شركاؤنا القيام بها عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس روسيا والحلف الأطلسي ومنظمات دولية أخرى.. هذه الخطوات لا تساهم في إشاعة أجواء من الحوار والتعاون البناء".

وسيمدد لافروف، زيارته لباريس ليجتمع بنظرائه الفرنسي والألماني والبولندي الذين شاركوا في توقيع اتفاقات 21 فبراير، مع الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة السابقة التي تولت حاليا السلطة في كييف.

وتلحظ هذه الاتفاقات تنازلات كبيرة من جانب يانوكوفيتش، وخصوصا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه ديسمبر، وتشكيل حكومة ائتلافية خلال عشرة أيام وعودة الى دستور 2004.

وفي اليوم التالي لتوقيع تلك الاتفاقات، صوت البرلمان على إقالة يانوكوفيتش وظلت الاتفاقات حبرا على ورق.