مشاورات حول أوكرانيا بين أوباما وميركل

قال مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية إن الرئيس باراك أوباما تحدث إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الوضع في أوكرانيا وناقش الحل المحتمل للأزمة.

وقال المسؤول أيضا إن أوباما لن يحضر اجتماع قمة مجموعة الثمانية المقرر عقده في سوتشي بروسيا في يونيو ما لم تتراجع روسيا عن تحركاتها في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المسؤول قوله إن أوباما ناقش مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين ما وصفه مسؤولون بمخرج للروس من أزمة أوكرانيا تعيد بمقتضاه روسيا قواتها في القرم إلى قواعدها وتسمح لمراقبين دوليين بضمان حقوق السكان المنحدرين من أصل روسي وحمايتهم.

وقال المسؤول إن أوباما ناقش أيضا مع ميركل حلا محتملا للأزمة يتضمن أيضا دخول الروس في حوار مباشر مع الحكومة الجديدة في أوكرانيا.