هيغ يدعو لافروف إلى لقاء نظيره الأوكراني في باريس

دعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى لقاء وزير خارجية أوكرانيا أندري ديشتشيتسا في باريس، في إطار المشاورات الدبلوماسية المكثفة الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال هيغ للصحافيين، على هامش لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأوكراني ديشتشيتسا: "سنبذل كل الجهود الدبلوماسية اليوم لنؤمن اتصالاً بين روسيا وأوكرانيا على المستوى الوزاري مع دعم دول أخرى".

وأعرب كيري عن أسفه لغياب لافروف عن اللقاء الثلاثي مع لندن وكييف، من دون أن يسميه.

وأضاف متحدثا عن روسيا: "لكننا سنلتقي، نأمل ذلك، بعد الظهر مع هذا (البلد) الإضافي".

وأوضح هيغ لاحقا "إن الهدف هو أن نضم الروس إلى العملية الدبلوماسية، على الأقل في بدايتها".

وتبقي واشنطن على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر فترات التوتر بين الروس والأميركيين منذ نهاية الحرب الباردة. ومن المتوقع أن يلتقي كيري ولافروف في باريس، الأربعاء.

وسيجتمع جون كيري وسيرغي لافروف، المشاركان في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في العاصمة الفرنسية، عصر اليوم، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقبل هذا اللقاء، من غير المستبعد أن يغتنم الرئيس فرانسوا هولاند، الذي يستضيف الاجتماع حول لبنان المتوقع منذ فترة طويلة، الفرصة لجمع أبرز الفاعلين في الأزمة الأوكرانية من روس وغربيين.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني الانتقالي الذي أحضره كيري الثلاثاء، على متن طائرته إثر زيارة قصيرة إلى كييف "إنه يأمل في إجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع روسيا".