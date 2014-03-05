وصول موفد للأمم المتحدة إلى جزيرة القرم

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي الثلاثاء أن موفد المنظمة الدولية وصل الثلاثاء إلى شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا بهدف "تقييم الوضع".

وقال المتحدث إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون الموجود حاليا في كييف "طلب من روبرت سيري التوجه إلى القرم لتقييم الوضع".

واضطر سيري السبت إلى إلغاء زيارة كانت مقررة للقرم بسبب التوتر على الأرض ولدواع لوجستية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

من جهته، لا يزال إلياسون في العاصمة الأوكرانية، حيث أجرى الثلاثاء مشاورات مع السلطات الانتقالية، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وفق نسيركي.

وحسب التقارير التي أرسلها الياسون حول محادثاته إلى الأمم المتحدة، فقد "أشار إلى أهمية إيجاد حل دبلوماسي وسياسي" للأزمة "والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا.

كما أشاد أيضا بـ"الرد المدروس" الذي قدمته السلطات الأوكرانية لهذه الأزمة.