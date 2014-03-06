أوباما وكاميرون ينددان بوضع "غير مقبول" في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، أن الوضع الراهن في أوكرانيا "غير مقبول"، وأكدا أن روسيا دفعت ثمن تدخلها، حسب ما أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن أوباما وكاميرون "أعربا عن قلقهما العميق حيال الانتهاكات التي قامت بها روسيا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأشار كلاهما الى أن الظروف الراهنة غير مقبولة".

وأضاف البيان أن "روسيا بدأت تدفع ثمن أعمالها مثل تراجع ثقة المستثمرين".

من ناحيتها، أشارت رئاسة الحكومة البريطانية الى الاتفاق بين الحليفين على أن "تواصل الأسرة الدولية العمل بشكل وثيق على نزع فتيل التوترات".

ومع ذلك، قال متحدث باسم كاميرون إن السلطات الروسية "لم تسحب قواتها بعد الى قواعدها، رافضة الاعتراف بالحكومة الانتقالية في كييف، في حين ما زال الوضع على الأرض متوترا جدا".