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برلمان القرم يصوت للانضمام لروسيا والاستفتاء 16 مارس

المصدر: موسكو - رويترز
آليات عسكرية روسية بأحد طرق القرم
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قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس وزراء القرم، رستم تميرجالييف، قال إن الاستفتاء على مستقبل المنطقة سيجري يوم 16 مارس، وذلك بعد أن صوت برلمان القرم بالإجماع لصالح انضمام المنطقة إلى روسيا.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الاستفتاء سيطرح سؤالاً عما إذا كانت القرم يجب أن تبقى جزءاً من أوكرانيا أو تنضم إلى روسيا الاتحادية.

ونقلت الوكالة عن تميرجالييف قوله، إن الاستفتاء سيطرح سؤالين: الأول: "هل تؤيد انضمام القرم إلى الاتحاد الروسي لتصبح من رعايا الاتحاد؟". والسؤال الثاني: "هل تؤيد عودة دستور القرم لعام 1992؟".

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن نص القرار، إن برلمان القرم صوت بالإجماع لصالح انضمام المنطقة لروسيا. وجاء في النص أنه تمت الموافقة "على الانضمام إلى روسيا الاتحادية".

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