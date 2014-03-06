رئيس الوزراء الأوكراني يتهم روسيا بتصعيد التوتر

اتهم رئيس الوزراء الأوكراني، ارسيني ياتسينيوك، روسيا اليوم الخميس، بتصعيد التوتر والقيام بأعمال "استفزازية" في بلاده، كما حث ياتسينيوك روسيا على سحب قواتها من القرم، والمشاركة في الوساطة الدولية لحل الأزمة في بلاده.

وقال ياتسينيوك للصحافيين بعد لقاء مع رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز "الأمر يعود إلى روسيا في أن تكون مستعدة لتسوية هذا النزاع، أو تبقى متحفظة وتزيد التوتر كما فعلوا في الساعات الأخيرة".

وأضاف: "نحث الرئيس الروسي والحكومة الروسية على سحب قواتها والالتزام بالاتفاقات الدولية"، مؤكداً أنه يتعين على روسيا ألا تتجاهل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للتوصل إلى سبيل "لوقف تصعيد" الأزمة وحلها من خلال "مجموعة اتصال".

ومضى يقول "نطلب من روسيا الرد بشأن ما إذا كانت مستعدة للحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا، أو مستعدة للتحريض على استفزازات وتوترات أخرى في علاقاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف".