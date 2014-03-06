مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعه الرابع حول أوكرانيا

يجري مجلس الأمن الدولي مشاورات جديدة مغلقة بعد ظهر اليوم الخميس حول الأزمة الأوكرانية، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

وسوف تبدأ هذه المشاورات بين الدول الـ15 الأعضاء عند الساعة 14,30 (19.30 بتوقيت غرينتش) في نيويورك.

وهو الاجتماع الرابع الذي يعقده مجلس الأمن حول هذا الملف منذ الجمعة الماضي.

ويعود آخر اجتماع إلى نهار الاثنين، وقد تحول إلى حوار طرشان تعرضت خلاله روسيا لانتقادات من شركائها، ولكن دون أن تغير موقفها. ولم يصدر المجلس أي بيان بعد هذا الاجتماع الأخير.

يشار إلى أن موسكو، العضو الدائم في مجلس الأمن، تتمتع بحق النقض، وهي من هذا المنطلق تعرقل أي قرار لمجلس الأمن.