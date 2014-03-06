نائب رئيس حكومة القرم يؤكد: أصبحنا جزءاً من روسيا

قال نائب رئيس حكومة منطقة القرم إن مرسوم انضمامها إلى روسيا أصبح ساريا وإن القوات الأوكرانية التي مازالت موجودة على أراضيها ستعامل معاملة المحتلين وستجبر على الاستسلام او الرحيل، وأضاف رستم تيميرجالييف "القوة المسلحة المشروعة الوحيدة على أرض القرم هي القوات المسلحة الروسية".



ومضى يقول "القوات المسلحة لأي دولة ثالثة هي محتلة يجب أن تختار القوات المسلحة الأوكرانية... إما أن تلقي سلاحها وتترك مواقعها او تقبل الجنسية الروسية وتنضم للجيش الروسي. اذا لم تقبل فإننا مستعدون لتوفير ممر آمن لهم من القرم الى أراضي أوكرانيا".

من جانبها قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس وزراء القرم، رستم تميرجالييف، قال إن الاستفتاء على مستقبل المنطقة سيجري يوم 16 مارس، وذلك بعد أن صوت برلمان القرم بالإجماع لصالح انضمام المنطقة إلى روسيا.

ووصف وزير الاقتصاد الاوكراني اليوم الخميس ان الاستفتاء الذي يعتزم زعماء مؤيدون لروسيا اجراءه على مستقبل المنطقة "غير شرعي".







