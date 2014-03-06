واشنطن ترسل المدمرة "تراكستن" إلى البحر الأسود

أعلن سلاح البحرية الأميركية، الخميس، أن المدمرة الأميركية القاذفة للصواريخ "يو أس أس تراكستن"، في طريقها إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع البحريتين البلغارية والرومانية، مؤكداً أن هذه المناورات مقررة قبل الأزمة الأوكرانية.

وقال الأسطول الأميركي الرابع في بيان: "إن المدمرة تراكستن غادرت قاعدة "سودا باي" اليونانية صباح الخميس، للمشاركة في تدريبات مشتركة في البحر الأسود إلى جانب القوات البحرية الرومانية والبلغارية"، واصفاً هذه التدريبات بـ"الروتينية".

وأضاف البيان "أن عمليات تراكستن في البحر الأسود مقررة قبل مغادرتها الولايات المتحدة".

ولكن حتى ولو كان قرار إرسال هذه المدمرة إلى البحر الأسود متخذا منذ ما قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، وتدخل روسيا عسكريا في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، فإن مجرد وجود مدمرة أميركية قاذفة للصواريخ على بعد أميال فقط من شبه الجزيرة الأوكرانية يعتبر رسالة أميركية إلى موسكو.

وحالياً لدى الولايات المتحدة في البحر الأسود سفينة عسكرية وحيدة هي الفرقاطة يو أس أس تايلور، ولكنها في الوقت الراهن موجودة في مرفأ شمشون التركي بعدما جنحت في منتصف فبراير، وقد أقيل قائدها من منصبه.

ويبلغ عديد المدمرة تراكستن حالياً حوالي 300 عسكري، وهي إحدى أحدث المدمرات الأميركية القادرة على إطلاق صواريخ موجهة عن بعد. وتم تجهيز هذه المدمرة مؤخراً بالعشرات من الصواريخ العابرة للقارات من طراز توماهوك وصواريخ مضادة للطيران وأخرى للغواصات.

وكان البنتاغون، أعلن الاثنين، تعليق كل أوجه التعاون العسكري مع روسيا، رداً على تدخلها في أوكرانيا، في حين أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، الأربعاء عن خطوات عسكرية أميركية لطمأنة دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمتخوفة من التحركات العسكرية الروسية.