واشنطن تنفي وموسكو تؤكد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا

نفى دبلوماسي أميركي أن تكون الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع روسيا لمعالجة الأزمة في أوكرانيا، الأمر الذي كان أعلنه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق. وقال لافروف إن الروس والأميركيين اتفقوا على مساعدة الأوكرانيين في تنفيذ اتفاقات فبراير الماضي التي تم التوصل إليها في كييف بعد لقاء مع نظيره الأميركي جون كيري.

وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أعلن أن اتفاقاً تم التوصل إليه الأربعاء في باريس لمواصلة "المشاورات الكثيفة" حول الأزمة الأوكرانية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا.

وصرح كيري إثر مشاورات أجراها مع نظرائه الروسي والفرنسي والألماني والبريطاني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "لقد بدأنا اليوم عملية، ونأمل في أن تقود إلى نزع فتيل التصعيد" في أوكرانيا، واصفاً المشاورات بالصعبة.

وقد اصطحب كيري معه، الثلاثاء، نظيره الأوكراني في نفس الطائرة التي أقلته من كييف. وتوجه الوزير الأوكراني الذي غادر باريس بعد الظهر، تحت الضغط الأميركي إلى وزارة الخارجية الفرنسية على أمل لقاء لافروف، وعلى الرغم من أن الرجلين كانا في نفس المبنى ولكنهما لم يلتقيا.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً قوية وطالبت طوال النهار في باريس بعقد لقاء بين وزير خارجية روسيا وأوكرانيا سيرغي لافروف واندريه ديشتشيتسا.

يذكر أن كيري ولافروف سيلتقيان اليوم الخميس في روما على هامش اجتماع حول ليبيا.