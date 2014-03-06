وزير أوكراني: استفتاء القرم المقرر "غير شرعي"

قال وزير الاقتصاد الأوكراني اليوم الخميس، إن الاستفتاء الذي يعتزم زعماء مؤيدون لروسيا - تولوا السلطة في شبه جزيرة القرم في الآونة الأخيرة- إجراءه على مستقبل المنطقة غير شرعي.

وقال وزير الاقتصاد بافلو شيريميتا للصحفيين في العاصمة الأوكرانية كييف "موقفي هو أن هذا الاستفتاء غير دستوري" مكررا موقف حكومة كييف بعد قرار الزعماء الجدد في القرم تقديم الاستفتاء أسبوعين إلى 16 مارس/أذار.

وقال نائب رئيس برلمان القرم إن الاستفتاء سيسأل الناخبين إن كانوا يريدون أن يصبحوا جزءا من روسيا الاتحادية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، إن رئيس وزراء القرم، رستم تميرجالييف، قال إن الاستفتاء على مستقبل المنطقة سيجري يوم 16 مارس، وذلك بعد أن صوت برلمان القرم بالإجماع لصالح انضمام المنطقة إلى روسيا.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الاستفتاء سيطرح سؤالاً عما إذا كانت القرم يجب أن تبقى جزءاً من أوكرانيا أو تنضم إلى روسيا الاتحادية.

ونقلت الوكالة عن تميرجالييف قوله، إن الاستفتاء سيطرح سؤالين: الأول: "هل تؤيد انضمام القرم إلى الاتحاد الروسي لتصبح من رعايا الاتحاد؟". والسؤال الثاني: "هل تؤيد عودة دستور القرم لعام 1992؟".

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن نص القرار، إن برلمان القرم صوت بالإجماع لصالح انضمام المنطقة لروسيا. وجاء في النص أنه تمت الموافقة "على الانضمام إلى روسيا الاتحادية".



