النواب الأميركي يصوت على مساعدات لأوكرانيا

يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على تقديم مساعدة اقتصادية إلى أوكرانيا، حسب ما أعلنت الغالبية الجمهورية، الأربعاء، وهو إجراء يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.

وصرح زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أريك كانتور، على "تويتر" بأن النواب سيصوتون للسماح لوزارة الخارحية بتقديم ضمانات على القروض لصالح أوكرانيا بقيمة مليار دولار اقترحتها الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، جون بونر، أن "الهدف من الإجراء" هو تعزيز موقف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، من الأزمة في أوكرانيا.

ويعلق مجلس الشيوخ أعماله في نهاية الأسبوع المقبل، ولن يستأنف نشاطاته سوى في 24 مارس، مما سيؤخر تقديم المساعدة لعدة أسابيع.