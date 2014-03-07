روسيا تؤكد احترامها خيار القرم في الاستفتاء

أعلن رئيس الدوما (مجلس النواب)، اليوم الجمعة، أن البرلمان الروسي سيحترم "الخيار التاريخي" للقرم في الاستفتاء الذي ستجريه حول إلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا.

وقال سيرغي ناريشكين، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية خلال لقاء في موسكو مع وفد من البرلمان المحلي في القرم: "سنحترم القرار التاريخي لشعب القرم"، ملمحا بذلك إلى أن البرلمانيين الروس سيصوتون لمصلحة إلحاق القرم بروسيا. وأضاف "سندعم الخيار الحر والديمقراطي لسكان القرم".

وكان البرلمان المحلي في القرم الذي يهيمن عليه الموالون للروس، طلب الخميس من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلحاق شبه الجزيرة الأوكرانية بروسيا. وأعلن عن تنظيم استفتاء في 16 مارس للمصادقة على ذلك.