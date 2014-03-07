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فرنسا تهدد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا

المصدر: باريس - رويترز
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
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قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الجمعة، إنه إذا لم تنجح الجولة الأولى من العقوبات المفروضة على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا، ستعقبها جولة ثانية تستهدف قطاع الأعمال الروسي ورجالاً مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فابيوس لراديو "فرانس إنفو": "إذا لم تتحقق نتائج سريعة جداً فستتخذ إجراءات جديدة تستهدف من هم مسؤولون وقطاع الأعمال الروسي".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الخميس، عن فرض عقوبات ضد مسؤولين أوكرانيين وروس متورطين في أزمة القرم، رغم أنها لم تحدد هوية المسؤولين.

يأتي هذا في الوقت الذي يشك فيه الخبراء بفعالية العقوبات، التي وصفت بالرمزية، أو في أي عقوبات جديدة مفروضة على روسيا بدون تنسيق مع الدول الأوروبية.‬

وقال الرئيس أوباما، في مؤتمر صحافي غير مجدول، إن على روسيا أن تدفع ثمن تدخلها في أوكرانيا.

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