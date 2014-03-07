كييف تطلب من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف ليانوكوفيتش

أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" في بيان، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية طلبت منها إصدار "مذكرة حمراء" بحق الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش بتهمة "استغلال السلطة والقتل".

و"المذكرة الحمراء" هي طلب توقيف بهدف تسليم أشخاص ملاحقين بموجب مذكرة اعتقال أو قرار قضائي صادر عن البلد الذي يطالب باستردادهم.

وتنشر هذه المذكرة في الدول الـ190 الأعضاء في الإنتربول.

وقالت الإنتربول إن مكتب الشؤون القانونية للمنظمة الدولية للشرطة يدرس الطلب حالياً.

وكانت الأزمة قد بدأت في نوفمبر الماضي عندما أدار الرئيس الأوكراني المعزول يانوكوفيتش ظهره لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بضغط من روسيا وقبل حزمة إنقاذ من موسكو تبلغ 15 مليار دولار. وأدت ثلاثة أشهر من الاحتجاجات في الشوارع إلى الإطاحة بيانوكوفيتش يوم 22 فبراير.