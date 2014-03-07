مجلس أوروبا يعرض مراقبة معاملة الأقليات في أوكرانيا

قالت النمسا، إن المجلس الأوروبي الذي يراقب حقوق الإنسان في عموم القارة الأوروبية عرض التحقيق في أعمال العنف ومعاملة الأقليات في أوكرانيا في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين كييف وروسيا.

وقال وزير خارجية النمسا، سيباستيان كيرتز، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي المكون من 47 عضواً، اليوم الجمعة: "إنه والأمين العام للمجلس سيزوران العاصمة الأوكرانية كييف يوم الاثنين، لعرض خدمات المجلس في الصراع".

وتستشهد موسكو بالحاجة لحماية حقوق الأقلية الروسية في أوكرانيا على أنها السبب الرسمي لتدخلها العسكري الذي جعل القوات المؤيدة لروسيا تسيطر على منطقة القرم حيث غالبية السكان من أصل روسي.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رفضه لتحذير الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بشأن تدخل موسكو، وقال: "إن روسيا لا يمكنها أن تتجاهل نداءات المساعدة من المتحدثين بالروسية في أوكرانيا".

وقال كيرتز: "نحن نعلم أن السكان من أصل روسي في شبه جزيرة القرم ليسوا أقلية بأي حال، لكنهم رغم ذلك يؤيدون التعايش السلمي في القرم، والمهم طريقة معاملة الناس لبعضهم بعضاً في أوكرانيا، وكيف تحترم حقوق الإنسان ويتم حماية الأقليات ودعمها".

وروسيا وأوكرانيا عضوان في المجلس الأوروبي، الذي أضاف كيرتز: "إن لديه المصداقية والخبرة في دعم حقوق الأقليات. ووصف إلغاء برلمان أوكرانيا قانوناً يجعل الروسية لغة معترف بها في بعض المناطق بأنه "خطأ جسيم".