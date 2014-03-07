اقتحام قاعدة أوكرانية بالقرم.. وموسكو تهدد بالغاز

اقتحم ناشطون موالون لروسيا قاعدة للقوات الجوية الأوكرانية في سيباستوبول بالقرم، مستخدمين شاحنة لتحطيم البوابة، بحسب تقرير إخباري، اليوم السبت.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية بأن المهاجمين، الذين لم يستخدموا أسلحة نارية، يتفاوضون مع قائد القاعدة، دون أن يتمكن من تحديد عدد الناشطين المشاركين في الهجوم.

وإلى ذلك، لوحت موسكو، اليوم الجمعة، بقطع الغاز عن أوكرانيا ما لم تسدد متأخرات عليها، مهددة باللجوء إلى سلاح الطاقة لتسوية الأزمة الناشبة حول التغيير السياسي في أوكرانيا ومصير شبه جزيرة القرم.

وحذرت المجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال الغاز "غازبروم"، أوكرانيا، بوقف صادراتها من الغاز إليها، إذا لم تبادر السلطات الأوكرانية الجديدة إلى تسديد حوالي ملياري دولار من الديون المستحقة لروسيا في أسرع وقت.

وقال رئيس غازبروم، ألكسي ميلر، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، محذرا "إن أوكرانيا أوقفت بفعل الأمر الواقع تسديد ثمن الغاز. لا يمكننا أن نزود الغاز مجاناً. فإما أن تسدد أوكرانيا المتأخرات أو سيكون هناك خطر العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في بداية 2009".

لكن أوروبا باتت اليوم أقل تعرضاً لأزمة التزود بالطاقة مع شتاء قليل البرودة وتنوع خيارات شحنات الغاز.

مع ذلك، فإن هذا الإعلان دفع البورصات الأوروبية إلى التراجع، ففي باريس فقدت البورصة 1.15 بالمئة وفي لندن 1.12 بالمئة، وسجلت فرانكفورت أكبر انخفاض بخسارتها 2.01 بالمئة.