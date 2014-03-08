بولندا تخلي قنصليتها في القرم لاستمرار الاضطرابات

قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم السبت، إن بولندا أخلت قنصليتها في القرم بأوكرانيا جراء اضطرابات مع قوات روسية.

وقال سيكورسكي على "تويتر": "بسبب استمرار الاضطرابات من جانب القوات الروسية هناك أخلينا القنصلية في القرم بأوكرانيا".

وفي الشأن ذاته، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن مراقبيها سيحاولون مجدداً دخول شبه جزيرة القرم بعدما منعوا مرتين هذا الأسبوع من دخول هذه المنطقة الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت تاتيانا باييفا، المتحدثة باسم المنظمة: "نعم، البعثة ستحاول مجددا دخول القرم اليوم، وستتجه حاليا إلى نقطة مراقبة ارميانسك، وتضم البعثة 54 شخصا من مدنيين وعسكريين ينحدرون من 29 بلدا.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن بعثتها منعت من دخول شبه الجزيرة التي تسعى إلى إعلان استقلالها عن أوكرانيا، وأفاد مصدر دبلوماسي غربي بأن مسلحين قاموا بهذا الأمر.

وهذه البعثة لمنظمة الأمن والتعاون التي تضم بين أعضائها الـ57 أوكرانيا وروسيا، تقضي مهمتها بخفض التوتر حول شبه الجزيرة الاستراتيجية في البحر الأسود.