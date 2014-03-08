لافروف: روسيا منفتحة للحوار مع العالم حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لبدء حوار نزيه وعلى قدم المساواة مع القوى العظمى الأخرى حول الأزمة في أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحافي متلفز في موسكو مع نظيره الطاجيكي: "إننا منفتحون لحوار نزيه وموضوعي على قدم المساواة مع شركائنا الأجانب لإيجاد طريقة لمساعدة أوكرانيا على الخروج من الأزمة".

وأضاف لافروف: "إننا مستعدون لمواصلة الحوار، شرط أن يكون نزيهاً بين شركاء متساوين ودون أي محاولة لإظهارنا كأحد أطراف النزاع".

وقال وزير الخارجية الروسي "إن الأزمة تم التسبب بها في شكل مصطنع لدواع جيوسياسية، ولم نتسبب بهذه الأزمة، لقد اندلعت في الواقع رغم تحذيراتنا المتكررة منذ زمن".

وهاجم لافروف مجددا الحكومة الأوكرانية التي استولت على السلطة بعد إطاحة الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش، مشيرا إلى أن البلاد تسودها أجواء الرعب والفوضى.

وأوضح لافروف: "إن ما يسمى الحكومة الانتقالية ليست مستقلة، وهي خاضعة للأسف للقوميين المتشددين الذين استولوا على السلطة بالقوة".

وأعلن أن الحوار ينبغي أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى احترام اتفاق 21 فبراير الذي وقعه آنذاك الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة.

وقال لافروف أيضاً: "هذا الاتفاق لم ينفذ، وحل المجموعات المسلحة غير القانونية، وفتح الطرق والمباني الرسمية، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي أمور لم تتم حتى الآن".