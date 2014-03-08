إطلاق نار على مراقبي أوروبا عند مدخل القرم

عاد المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، السبت، أدراجهم فيما كانوا يحاولون للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام دخول القرم، بعدما أطلق أشخاص موجودون عند نقطة تفتيش النار في الهواء، وفق ما قال مصدر في هذه البعثة.

وقال المصدر إن نحو 40 رجلا يرتدون زيا عسكريا وجهوا أسلحتهم إلى موكب بعثة المراقبين ثم أطلقوا النار في الهواء من دون أن يصاب أحد.

وأضاف: "أطلقت ثلاثة عيارات نارية على الأرجح، وأراد المسلحين أيضا تحذير سيارة صغيرة شاهدوها أمام موكب منظمة الأمن والتعاون، ولم تكن هذه السيارة من ضمن موكبنا".

وتابع المصدر نفسه: "أعتقد أن المسلحين فوجئوا بوصولنا لأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من فيينا أن مراقبيها سيحاولون مجددا السبت دخول شبه جزيرة القرم، بعدما منعوا من ذلك مرتين هذا الأسبوع.

والخميس، أعلنت المنظمة أن بعثتها منعت من دخول شبه الجزيرة التي تسعى إلى الاستقلال عن أوكرانيا، فيما أوضح مصدر دبلوماسي غربي أن مسلحين منعوا أفراد البعثة من دخول هذه المنطقة.

وهذه البعثة لمنظمة الأمن والتعاون التي تضم بين أعضائها الـ57 أوكرانيا وروسيا تقضي مهمتها بخفض التوتر حول شبه الجزيرة الاستراتيجية في البحر الأسود.