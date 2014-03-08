ميركل: أوروبا قد تتخذ إجراءات عقابية أخرى ضد روسيا

شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية "الموقف الموحد" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مواجهة الاجتياح الروسي للقرم في أوكرانيا. وطالب المسؤولان بنشر مراقبين دوليين في القرم.

ومن جهته، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات أخرى ضد روسيا في حال استخدمت القوة في أوكرانيا.

وفي هذا السياق قالت ميركل: "قلنا بوضوح ما نوع العقوبات التي سنتخذها، لكننا نتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة تشكيل كيان دبلوماسي للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.. وإن لم يتم ذلك فإننا سنبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا".

وفي سياق متصل، أعلن البنتاجون عن خطط لزيادة عدد الطائرات المقاتلة الأميركية المشاركة في مهمة دورية جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق.

كما عبرت المدمرة الأميركية القاذفة للصواريخ "تروكستون" مضيق البوسفور في تركيا في طريقها إلى البحر الأسود.

ومن جهتها حذرت روسيا، على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، واشنطن مما وصفته بالخطوات المتسرعة. وأكدت موسكو، رغم إجراءاتها في القرم، أنها تأمل في إيجاد أرضية مشتركة وتجنب حرب باردة جديدة مع الغرب حول أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن: "رغم أن الرئيس بوتن حصل على تفويض من البرلمان بإرسال قواتنا إلى الخارج، إلى أوكرانيا، إلا أنه لم يستخدم هذا الحق حتى الآن".