نساء بالقرم يتظاهرن للسلام في يوم المرأة العالمي

نظمت مجموعة من النساء مظاهرة، اليوم السبت، ببلدة ستاري كريم في شرق شبه جزيرة القرم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للدعوة إلى إحلال السلام بالمنطقة.

وقالت امرأة شاركت في المظاهرة "ما نطالب به هو السلام، وتمكين نساء القرم من العيش بسلام في أرضهم، لقد ناضلنا من أجل هذا 70 عاما، وعدنا لنعيش هنا في السنوات الـ25 الماضية، نحن لا نسعى إلى أي استفزاز، ولا نريد أن يستعدي أحد الناس علينا".

وذكر سيرهي أستاكوف، أحد المعاونين لقائد حرس الحدود الأوكراني، أن 30 ألف جندي روسي موجودون حاليا في القرم، مقابل 11 ألفا كانوا يتمركزون بصفة دائمة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بميناء سيفاستوبول قبل الأزمة التي تفاقمت يوم الخميس الماضي عندما تبنى برلمان القرم الذي ينحدر معظم أعضائه من أصل روسي قرارا بالانضمام إلى روسيا.

وحددت الحكومة المحلية في القرم يوم 16 من مارس موعدا للاستفتاء الشعبي على قرار البرلمان.

وقالت امرأة أخرى شاركت في المظاهرة "اجعلوه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يسحب القوات من هنا. أعتقد أن القرم يجب أن تبقى في أوكرانيا، نحن لا نحتاج إلى روسيا".

واليوم العالمي للمرأة مناسبة دولية للاحتفاء بإنجازات النساء في مختلف المجالات، وتحتفل به الأمم المتحدة سنويا في شتى أنحاء

العالم في الثامن من مارس.