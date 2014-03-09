أوباما ورئيس حكومة أوكرانيا يبحثان حلا سلميا للأزمة

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة الأوكرانية ارسيني ياتسينيوك، سيبحثان الأربعاء في واشنطن "مساعي التوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية حول شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن: "زيارة رئيس الحكومة الانتقالية الأوكرانية تعبر عن الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لشعب أوكرانيا، الذي عبر عن شجاعة وتصميم خلال الأزمة الأخيرة".

وأضاف البيان أن أوباما وياتسينيوك سيبحثان مساعي التوصل إلى حل سلمي للتدخل العسكري الحالي لروسيا في القرم يحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأكد البيان أنهما سيبحثان الدعم الذي يمكن أن تقدمه المجموعة الدولية لمساعدة أوكرانيا على مواجهة مشاكلها الاقتصادية وفي الانتخابات المقبلة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان له أن المستشارة أجرت اتصالاً هاتفياً، الأحد، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأبلغته أن الاستفتاء المقرر أن يجري في القرم غير شرعي.

وقال المتحدث شتيفن سيبرت إن المستشارة عبرت بقوة عن الموقف الألماني مؤكدة أن استفتاء 16 مارس المزعوم حول القرم غير شرعي، وأن إجراءه يتنافى مع الدستور الأوكراني والقانون الدولي.

وكان الكرملين أصدر بياناً أشار فيه إلى الاتصال الهاتفي بين بوتين وميركل ومع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، موضحاً أن بوتين وصف السلطات الموالية للروس في القرم بأنها شرعية.